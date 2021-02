NOUVELLE ECO : La région des Pays de la Loire lance une campagne pour aider les jeunes à trouver un stage

Difficile de trouver un stage en cette période de crise sanitaire et par la même occasion, de crise économique. Les jeunes ne trouvent pas le stage qu'ils souhaitent et les entreprises proposent de moins en moins de formation. Alors la région a décidé de réagir. Sa présidente, Christelle Morançais, lance une campagne de communication pour encourager l'accueil des étudiants en stage, en mobilisant les acteurs économiques à agir.

"L'enjeu de cette grande campagne, c'est de dire aux entreprises : prenez des jeunes en stage !", assure la présidente de la région des Pays de la Loire, ajoutant que "des entreprises vont bien et qu'elles ont la capacité à former des jeunes, pour le bien de leurs apprentissages et de l'avenir des entreprises".

Ces jeunes, ce sont nos futurs salariés dans nos entreprises, ce sont nos futurs chefs d'entreprises sur le département de la Mayenne", explique Christelle Morançais.

Le rôle essentiel des entreprises du département

Il faut donc motiver les entreprises mayennaises à proposer des stages d'insertion. Mais toutes les entreprises du département ne sont pas que des "mauvais élèves". Marielle Deniau, dirigeante de Cargo Matic, une entreprise de transports à Bonchamps-lès-Laval, recrute dès qu'elle le peut, des stagiaires au sein de sa société.

"Je pense d'aujourd'hui, les jeunes ont freiné leurs demandes de stage, car dans certaines entreprises comme la mienne, nous recevons peu de demandes de stage", précise Marielle Deniau. "Il faut que ce soient les jeunes, mais aussi, les chefs d'entreprises à faire en sorte de se rencontrer pour que des projets naissent dans le département", ajoute la cheffe d'entreprise.

L'autre problème, c'est que certaines entreprises ont oublié l'essentiel du stage : former un étudiant et préparer l'avenir d'un secteur économique", précise la dirigeante de l'entreprise de transports Cargo Matic.

Une campagne de communication dite "gagnant-gagnant", puisse qu'elle permet aux étudiants de trouver un stage et d'avancer dans leur cursus étudiants, et aux entreprises de former la relève.