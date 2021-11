Nouvelle Eco : la reprise est difficile pour les bowling de la Sarthe

Deuxième et dernière semaine des vacances. L'occasion pour certains de sortir un peu et pourquoi pas d'aller faire un partie de bowling. En Sarthe, pour les établissements du Mans et de la Ferté Bernard, la reprise est timide sous fond de protocole sanitaire qui freine un peu la clientèle.