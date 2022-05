La nouvelle éco : Lactalis AOP en plein recrutement autour de Roquefort

Lactalis dispose à Roquefort-sur-Soulzon, au cœur du ville, d'un siège social Lactalis AOP et Terroirs qui exploite le roquefort mais aussi d'autres formages de brebis types Salakis et Lou Pérac. C'est depuis cette petite commune de 500 âmes que sont pilotés quatre bassins de production : l'Occitanie, les Pyrénées, l'Auvergne et la Corse. Au total, 1.600 personnes sont employés dans cette division dont 1.200 en Occitanie. Sur le bassin aveyronnais, il y a trois sites de production à Rodez, Ste-Affrique et Réquista. Le site de Massegros en Lozère produit davantage la gamme Salakis et Lou Pérac. 990 éleveurs de brebis travaillent pour Lactalis en Occitanie.

Lactalis AOP lance une grande campagne de recrutement pour remplacer les départs à la retraite et pallier les postes vacants, une centaine de postes en CDI et en CDD sur ces sites de production en 2022, autant chaque année jusqu'en 2025 : des métiers de production surtout, mais aussi des postes administratifs, en comptabilité, en contrôle de gestion, en vente et en logistique. Les infos pour candidater ici.

Pour être attractif, on propose des formations et de belles perspectives d'évolution au sein du groupe en France et à l'étranger.

À Roquefort-sur-Soulzon, où se situe son siège social avec 250 salariés, le groupe Lactalis commercialise via sa Société des caves la marque Société et Maria Grimal. Il se partage le marché du roquefort avec six autres acteurs dont Savencia qui possède la marque Papillon et son pendant plus accessible Coccinelle; le très renommé Gabriel-Coulet dont les caves se visitent aussi à Roquefort, la maison Carles, la maison Combes et son Vieux Berger, ou encore le roquefort Vernières.