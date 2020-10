Nouvelle éco : la ville de Cannes lance une cellule de soutien pour les victimes sociales du COVID

David Lisnard, le maire de Cannes lance un dispositif inédit pour aider les travailleurs indépendants, les commerçants, les artisans, toutes les "victimes invisibles du Covid". L'élu cannois estime que ces professions n'ont pas l'habitude de demander de l'aide et pourtant beaucoup se retrouvent en détresse suite à la crise sanitaire. Par exemple à Cannes, le maire explique que le Palais des Festivals enregistre une baisse de 90% de son chiffre d'affaire. Conséquences, les fleuristes qui travaillent sur les salons et les congrès n'ont plus de travail. Les menuisiers qui installent les salons n'ont plus de travail également.

La ville de Cannes a donc lancé depuis ce mardi après-midi une cellule de soutien. Une enveloppe de 200.000 euros a été débloquée par la ville. Un soutien psychologique, matériel et financier est proposé. David Lisnard souhaite via ce nouveau dispositif aider les professionnels indépendants qui n'ont pas l'habitude de demander du soutien.

Je veux aider les indépendants, les commerçants, ces classes moyennes qui deviennent des classes pauvres et précaires

Pour repérer tous les professionnels en détresse qui ne peuvent plus travailler normalement depuis le Covid, la ville de Cannes compte sur les associations et sur le CCAS (le centre communal d'action social).

Pour se renseigner sur cette cellule d'aide voilà le numéro vert 0805 38 23 23 (du lundi au vendredi de 8h30 et 18h) ou par mail soutiensocialcovid@ccas-cannes.fr