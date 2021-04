Nouvelle Eco : Languedoc Emballages à Sète ne connait pas la crise

Difficile de tirer son épingle du jeu avec la crise sanitaire. À Sète, la société Languedoc Emballages s'en sort plutôt bien grâce à l'explosion de la vente à emporter. Entretien avec le gérant, José Aparicio.

Votre activité s'est développée de manière exponentielle avec la crise sanitaire ?

José Aparicio : Oui, on a une explosion de tout ce qui est à emporter. Les restaurateurs qui servaient sur place se sont mis à faire de l'emporté. Cela a dynamisé la vente de tous les contenants en carton et en plastique. Une augmentation de 10 % à 15 %. C'est triste à dire mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le problème c'est qu'il y a une pénurie de plus en plus importante de tout ce qui est contenu en carton ou même en plastique. Moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier et là, on est en pénurie des sacs en papier ou encore de barquette en carton. En fait, je passe mon temps à essayer de trouver un emballage.

Vos emballages viennent d'où ?

J'essaie de travailler en local, tout mon plastique est fabriqué à Valence. Après, tous les contenants en carton, il ne faut pas se voiler la face, viennent de Chine. Donc on a des problèmes de transport et ça ne fait qu'accentuer cette pénurie d'emballages.

Quel est votre part entre le carton et le plastique? Est ce que vous essayez d'avantager le carton ou ce n'est pas possible ?

Comme tout chef d'entreprise, j'essaie de suivre la tendance. Depuis quelques années, c'était le carton. Mais les habitudes des gens changent un petit peu. Ils ne veulent plus manger avec un couteau en bois ou boire un gobelet en carton parce qu'ils trouvent ça très désagréable. Ils reviennent un petit peu en arrière et donc, nous restons sur le plastique. C'est comme les légumes qui sont jolis ou pas jolis, les clients bien souvent préfèrent les produits qui présentent bien. Avec le carton, s'il y a de la sauce, il peut y avoir des tâches de gras et les gens n'aiment pas. Il faudrait que les mentalités changent.

Les restaurants vont rouvrir. Vous allez peut être perdre à nouveau des clients

Oui, nous allons sûrement perdre des clients, mais ce sera au profit de mes clients qui aujourd'hui ne sont pas ouverts, les gros traiteurs qui sont sur le littoral ne travaillent pas parce qu'il y a personne. J'espère qu'on aura la même saison estivale que l'année dernière, qui était une très bonne année pour tout le monde.