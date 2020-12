Nouvelle éco : le Canada rouvre partiellement ses frontières et il y a du travail selon Objectif Québec

La Québec, cette province francophone qui attire tous les ans de nombreux français. Ils s'expatrient pour étudier ou travailler, mais c'est parfois compliqué de préparer son grand voyage. C'est pour leur venir en aide que Christelle Colling a créé Objectif Québec. Au micro de France Bleu Paris, Christelle Colling revient sur cette année 2020.

France Bleu Paris - Est-ce qu'on peut à nouveau s'expatrier ?

Christelle Colling - Oui on peut toujours s'expatrier, y'a eu un moment où tout a été arrêté dans le monde. Depuis fin octobre, il y a des rapprochements familiaux et les départs pour les études qui sont à nouveau autorisé dans la province du Québec. L'idée pour nous, c'est d'accompagner le départ des personnes de 18 à 60 ans. Et en fonction de leur profil on fait un accompagnement personnalisé et gratuit.

Est-ce que c'est le bon moment pour partir ?

CC - Oui. Le taux de chômage avant la pandémie en mars était à 4,5%. Aujourd'hui, il est à 7% ou 7,5%. C'est monté mais rien d'alarmant et d'ailleurs, on a toujours une pénurie de main d'oeuvre dans pleins de domaine. On peut citer tout ce qui a attrait à la métallurgie, ingénieur, informaticien, en ce moment forcément les aides soignantes.. etc

2021 va ressembler à quoi pour Objectif Quebec ?

CC - Nous allons sortir une application "Objectif Québec" qui va sortir en janvier. Et c'est pour pour les amoureux du Québec. C'est-à-dire que celui qui va vouloir s'expatrier, il va avoir toutes les informations liées à l'expatriation. Et pour tous ceux qui sont amoureux du Québec, ils pourront trouver tout pleins d'informations à propos du tourisme et des conseils sur "comment bien voyager au Québec".