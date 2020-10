Nouvelle Eco : à Donzenac, en Corrèze, le chanvre est dans tous ses états avec "Green Leaf"

Riches en protéines, en minéraux, en vitamines et en oméga 3, les produits alimentaires à base de chanvre sont particulièrement prisés par les sportifs, les végétariens et les végans. Depuis le début de l'été, l'entreprise corrézienne "Green Leaf" surfe sur la vague des produits naturels. Du coup, les commandes internet explosent:"si je compare notre CA du mois de février avec celui du mois de septembre on a fait fois 2! On est sur une grosse progression et on ne compte pas s'arrêter là", confie Aurélien Delecroix, le directeur de Green Leaf.