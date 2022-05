Nouvelle Eco : le Crédit Agricole recrute une dizaine de conseillers bancaires en Dordogne

Le groupe Crédit Agricole Charente Périgord recrute. Chaque année, une centaine de personnes sont embauchées dans l'entreprise. Actuellement, en Dordogne, une dizaine de postes de conseillers bancaires, des conseillers particuliers, pro et des conseillers agricoles. D'autres postes devraient s'ouvrir en septembre prochain.

Didier Durand, adjoint au directeur des ressources humaines au Crédit Agricole Charente Périgord Copier

95 points de vente en Dordogne et en Charente

L'entreprise cherche des candidats jeunes diplômés ou bien des personnes qui souhaitent se reconvertir. Selon Didier Durand, adjoint au directeur des ressources humaines, explique que ce profil est intéressant pour des zones géographiques moins demandées comme Terrasson, Excideuil ou encore Belvès. "On a 95 points de vente en Dordogne et en Charente. En Périgord, on a des points de vente excentré de Périgueux, Bergerac, il faut vraiment cibler des gens qui sont attachés à ces territoires et qui ont envie de suivre les projets des habitants". Il s'agit selon Didier Durand de "gens qui se sont éloignés de la Dordogne pour leurs études pour commencer une vie professionnelle loin de leur racines et notre idée c'est de pouvoir attirer ces gens-là".

Une école ou une formation personnalisée

Le Crédit Agricole Charente Périgord cherche des candidats "motivés pour apprendre à se former" et qui ont de grandes "qualités relationnelles". Le groupe propose deux types de formation : une formation en intégration dans une équipe, les candidats sont accompagnés par un programme individualisé et il y a une "école de la relation client" pendant trois mois avec de la théorie et de la pratique pour former des conseillers en banque et en assurance.