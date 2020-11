Nouvelle éco : le CSBJ à l'arrêt jusqu'au 10 janvier, c'était indispensable dit le président du club de rugby

Bonjour Henri-Guillaume Gueydan, on parle économie avec vous aujourd'hui parce que le CSBJ est une entreprise de 42 équivalents temps plein, avec surtout des sportifs et 3 administratifs. A cause de la crise sanitaire, vous avez demandé avec d'autres clubs de la nouvelle division de Nationale la suspension du championnat. Et vous avez obtenu une pause jusqu'au 10 janvier. C'était indispensable sur le plan économique de ne pas jouer à huis clos ou avec une jauge réduite ?

Henri-Guillaume Gueydan : Oui, ça devenait compliqué depuis un mois, les matchs se jouaient devant 1000 spectateurs. Et on allait devoir jouer à huis clos. Déjà 1000 spectateurs, pour nous, c'était comme un huis-clos. Parce qu'on a été obligé de fermer la billetterie et de n'accueillir que certains abonnés et partenaires. Donc il y avait zéro recette, la buvette étant aussi interdite. Sur un match, c'était une perte de 45 000 à 50 000 euros avec la billetterie et la buvette, etc ..

Vous avez des cas de coronavirus dans le club, 17 cas détectés la semaine dernière. Pour l'instant, les joueurs sont à l'isolement et ils ne pourront pas s'entraîner. Est-ce que vous avez demandé du chômage partiel ?

Oui, on va faire la demande à partir d'aujourd'hui pour le mois de novembre. Et on espère pouvoir en bénéficier sur décembre où l'on devrait pouvoir reprendre les entraînements. Les salaires représentent environ 170 000 euros par mois pour le club.

Comment ça se passe avec les sponsors et les entreprises partenaires, vu ce contexte ?

Jusque-là, ça allait plutôt pas mal, malgré la période globale Covid. Et là, depuis ces toutes dernières semaines, une quinzaine de jours, ça devient plus compliqué. Parce qu'on sentait que le virus était de plus en plus présent. Avec le confinement, on se demande comment ça va être déjà dans le mois qui vient, ce mois de novembre. Mais là, c'est plus difficile d'avoir des rendez-vous, les gens de nouveau se posent des questions comme cela s'était passé au mois de mars. Donc, une période bizarre et complexe.

Est-ce que cette situation sanitaire va remettre en cause les projets du club ? On parlait d'un centre de formation et d'une nouvelle tribune avec un espace de réception.

Non, on continue à travailler sur tous ces projets. On ne les lâche surtout pas, parce que ça ne va pas durer autant que les impôts, le Covid ! Il faut de mon point de vue continuer à travailler, à préparer tout ça, pour être prêt pour le jour où l'on pourra reprendre. En janvier, j'imagine que le virus sera toujours présent, mais on espère que ce sera un peu mieux. Sinon, ce sera un tout petit peu plus tard...

