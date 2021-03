La Nouvelle Eco : le drive zéro déchet La Palanche s'adapte à la panne Internet suite à l'incendie d'OVH

La Nouvelle Eco revient avec le drive zéro déchet La Palanche sur les conséquences de l'incendie d'OVH à Strasbourg qui héberge son site. L'entreprise a dû s'adapter pour ne pas perdre les stocks de produits frais et rester visible. Entretien avec Priscille Bouix, l'une des gérantes.

Que s'est-il passé ?

Priscille Bouix : Ça s'est passé dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 mars, il y a eu un incendie dans le data center, l'entrepôt de serveurs de l'entreprise OVH à Strasbourg. C'est l'entreprise à qui nous avons confié nos serveurs sur lesquels est hébergé notre site Internet et comme nous sommes drive, les clients passent commande en ligne. Donc, à partir du moment où le site Internet n'est plus accessible à la suite de cet incendie, l'activité s'arrête. Pour le moment. OVH n'envisage pas de rallumer ses serveurs avant le 22 mars, ce qui représente une attente qui extrêmement longue pour une entreprise comme la nôtre, qui n'a que six mois d'existence et qui ne peut fonctionner effectivement que par le Web.

Quelles solutions avez-vous mis en place ?

L'objectif immédiat était de surtout ne pas perdre nos produits frais. Notre drive a été créé pour s'inscrire dans la transition écologique et lutter contre le gaspillage alimentaire au delà de la pollution et se retrouver avec des produits qui pourraient être perdus, ce n'était pas pensable. Donc, l'urgence immédiate était de faire passer l'information que l'on souhaitait vendre au plus vite les produits laitiers, les fruits et légumes. On a donc d'abord ouvert le marché de la Palanche en demandant aux gens de venir sur place pour qu'ils puissent acheter les légumes de saison en stock. Et à partir de samedi dernier, on a travaillé sur le concept de la cagette, l'idée étant de constituer des cagettes avec les produits que nous avons pour pouvoir cuisiner cinq repas pour cinq personnes avec un cahier de recettes qui accompagne la cagette. Nous sommes contents parce que ces cagettes ont un vrai succès. Il n'y a plus de cagette complète à 89 euros mais il y a encore la cagette de base, sans fruits ni produits laitiers à 58 euros.

C'est vrai que quand on voit le succès de la "cagette OVH" comme on l'a appelé entre nous, on se demande si on ne va pas la pérenniser.

En attendant le 22 mars, que se passe-t-il pour vous ?

Nous avons une sauvegarde externe de nos données qui avait été faite manuellement dans le courant du mois de février. C'est une chance phénoménale et comme nous pouvons pas nous permettre d'attendre le 22 mars, c'est beaucoup trop long pour nous, nous avons décidé de déménager notre serveur vers un autre hébergeur, toujours chez OVH, parce qu'ils ont des principes éthiques mais à Gravelines. Mais c'est un travail gigantesque pour tout remettre à jour, récupérer les images et les données, nous sommes en train de travailler en urgence dessus, l'idée étant d'ouvrir le plus tôt possible le nouveau site.

Finalement, cet un événement vous a montré une certaine solidarité de la part de vos clients?

Oui, depuis le début, on est toujours époustouflé par la solidarité et effectivement, elle se renouvelle encore là, à travers cette épreuve 6 mois après l'ouverture. Il y a les clients fidèles mais aussi les fournisseurs fidèles et solidaires, nos partenaires, nos développeurs et les comptables qui sont vraiment très présents. Mais, au delà de cette solidarité humaine, tout cela nous renforce encore un peu plus dans l'idée que nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir que les choses se passent différemment sur le plan de la consommation. C'était l'idée de La Palanche, proposer quelque chose qui corresponde à une consommation plus locale, dans les circuits courts, sans aucun emballage en rentrant à la maison et dans la facilité. Et clairement, quand on voit ce soutien, ça nous rappelle encore une fois à quel point les gens sont prêts à ce changement de comportement.

Avez-vous les reins assez solides pour faire face à ce type d'événement aujourd'hui ?

On a une vraie crainte sur ce sujet. Pour l'instant, les assurances sont très frileuses et les nouvelles ne sont pas très rassurantes. L'incendie de serveur, ça ne s'est jamais produit.

A 6 mois d'existence, nous n'avons pas les reins très solides même si nous sommes en plein développement et en pleine croissance. Un coup d'arrêt de cette envergure là, elle n'était pas anticipée et ne pouvait pas l'être. Donc on va avoir vraiment besoin de soutien, notamment financier. Idéalement, il faut il va falloir récupérer des indemnisations de la part d'OVH et comme nous sommes 3 millions à être concernés, on espère se faire entendre. Mais le temps qu'on passe à gérer la crise actuellement, c'est du temps qu'on devait passer sur autre chose à 6 mois d'existence en terme de développement de gammes, d'améliorations de service...etc... Tout cela nous prend beaucoup de temps.

Pour passer une commande auprès de La Palanche, il faut appeler au 095326956 en attendant que le site www.lapalanche.fr fonctionne à nouveau.