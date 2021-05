La nouvelle éco : le groupe Bridor se porte bien malgré la crise

Jeudi 6 mai, le ministre du Commerce extérieur et de l'Attractivité, Franck Riester était en visite officielle en Mayenne pour découvrir le savoir-faire de quatre entreprises. L'une d'elles, Bridor, leader des viennoiseries et pains surgelés, se porte bien et exporte plus de 80% de sa production.