Nouvelle éco : le guide des bonnes adresses d'Occitanie dans l'Aude et l'Hérault

Dans la nouvelle éco ce lundi matin, nous avons voyagé. Oh, pas très loin, nous sommes restés dans le département de l'Hérault et un peu dans l'Aude aussi avec le guide des belles adresses d'Occitanie.

Anne Cabardi, l'auteur de ce guide était l'invité de France Bleu Hérault

80 adresses à découvrir dans l'Aude et l'Hérault. On parle hôtellerie, gastronomie, mais aussi l'œnotourisme, spa et bien être, notamment. Comment avez vous déniché ces belles adresses ? Quelles ont été vos critères ?

Tout simplement, je suis consultante en hôtellerie, donc je suis amenée à beaucoup me déplacer dans la région et au fil des années, j'ai fait mon petit carnet d'adresses que j'ai testé, que j'ai adoré. J'ai listé mes coups de cœur que j'ai eu envie de rassembler dans le guide.

Dans ce guide, on trouve des adresses plus ou moins connues, mais aussi des petites pépites. Faites nous un peu rêver. Quels sont les coups de cœur de vos coups de cœur ?

Il y a beaucoup de belles adresses de Montpellier à Carcassonne. En gros coup de cœur, je pense toujours au Mas d'Antonin, qui est dans l'Aude, qui est une productrice de truffes : on part avec elle à la journée avec les chiens pour une initiation de recherche de truffes dans sa chaîne. Et ensuite, elle nous fait un repas truffé de A à Z pour nous faire découvrir ce délicieux parfum de la truffe.

En terme d'hôtellerie, vous avez un hôtel coup de cœur ?

On a le Château Capitouls à côté de Narbonne, qui a ouvert très récemment et qui a un restaurant gastronomique, un spa. Il y a également un brasero, donc un restaurant avec où on fait des grillades, et un lunch bar également. C'est une offre assez complète au milieu des vignes, avec une magnifique vue sur le paysage autour.

Quand on parle d'hôtellerie, on est dans quelle gamme de prix ?

Les adresses en hôtellerie sont quand même assez haut de gamme. Donc on est sur des hôtels 3, 4 ou 5 étoiles. On est à peu près sur 200 euros la nuit.

Et pour un repas gastronomique ?

Alors, il y a un petit peu de tout. Il y a des petites adresses où on va être sur des menus à 30, 35 euros qui sont accessibles. Et puis, il y a des belles belles adresses, je pense, notamment à l'adresse de Gilles Goujon dans les Corbières, où là, on est sur à peu près de 200 euros le menu.

Vous nous avez parlé des truffes. Il y a aussi des producteurs d'huile d'olive, d'huîtres, de caviar. Là aussi, vous avez eu envie de faire partager vos bonnes adresses en termes de produits locaux ?

Oui tout à fait. C'était une de mes volontés de mettre en avant les bons producteurs dans la région. Moi même, j'ai appris que l'on faisait du caviar à Saint-Guilhem-le-Désert. Je ne le savais pas. Du coup, j'ai eu envie effectivement de créer cette catégorie producteurs pour mettre en avant toutes ces petites pépites.

Votre guide des bonnes adresses d'Occitanie coûte assez cher 59 euros, mais il donne droit à de nombreuses réductions dans les sites que vous proposez. C'est ça, le principe ?

C'est exactement ça. C'est à dire qu'à chaque adresse équivaut une offre pour les gens qui vont se présenter avec le guide. Donc, ça peut être une remise sur l'addition. Ça peut être une prestation offerte. Ça peut être une offre exclusive , mais il y a un intérêt, un avantage dans chaque adresse.

Du coup, on s'interroge quand même est ce que ce n'est pas la nature des offres qu'on vous a proposées dans ces établissements qui a guidé votre choix plutôt que l'intérêt des établissements? Je veux dire qu'un hôtel qui vous propose un coquetel de bienvenue a peut être eu plus vos faveurs que celui qui offrait juste le café.

Non, ça s'est fait dans le sens inverse. C'est moi qui ai commencé par appeler les établissements que j'avais sélectionnés pour leur dire que je voulais qu'ils soient présents dans ce guide et ensuite, je suis allé les rencontrer pour qu'on discute de l'offre membre.

Où peut-on trouver votre guide ?

Il y a plusieurs possibilités pour se le procurer. Déjà, sur notre site internet Donc on peut l'acheter en ligne avec livraison à domicile offerte. Il est également dans plusieurs librairies, dont la librairie Sauramps à Montpellier, chez Cultura à Béziers également. Et ensuite, la plupart des adresses qui font partie du guide sont également dépôt vente du guide.