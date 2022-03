Nouvelle Eco : Le Mans Miniatures fête ses 30 ans avec un livre

Une entreprise sarthoise qui fabrique des toutes petites voitures.

Le Mans miniatures fête ses 30 ans et sort un livre illustré avec ses plus belles pièces. L'occasion de faire le point sur ce marché.

Une Peugeot 403 de Le Mans Miniatures - @lemansminiatures

On est plutôt optimiste

Le Mans Miniature sort de deux années de crise avec lié au Coronavirus. Aujourd'hui, le gérant Benoit Moro est plutôt optimiste. De nombreux salons internationaux ont été annulés mais les clients achètent de plus en plus par internet et il n'y a pas trop de conséquences sur les ventes. "Par ailleurs, la guerre en Ukraine n'a pas non plus trop de conséquences sur le marché pour le moment" rajoute Benoit Moro, le créateur et gérant de l'entreprise. Le Mans Miniature produit environ 30.000 pièces par an et vend environ 20.000 pièces dans une trentaine de pays. Les clients sont âgés entre 50 et 70 ans et jouent en famille. Il faut compter en moyenne une centaine d'euros pour une voiture.

Un modèle de Porsche chez Le Mans Miniatures - @Lemansminiatures

Un livre pour illustrer les plus belles pièces

Le marché des ventes de Le Mans miniatures a bien évolué depuis sa création en 1991. Au départ, l'entreprise proposait beaucoup de voitures en maquette, en kit qu'il fallait assembler. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Ce sont des voitures clefs en main. Les clients jouent beaucoup sur circuit. En ce moment, il y a beaucoup de demandes sur des véhicules des années 30. L'entreprise sarthoise devrait sortir prochainement une Aston Martin de 1959.

Exemples de modèles de Le Mans miniatures - @lemansminiatures

Fidèle à la légende, c'est le titre du livre qui fête les 30 ans de Le Mans Miniatures.