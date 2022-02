Nouvelle Eco : Le Mans Tech lance pour la 3ème édition le Challenge X Mobility

Le Mans Tech aide depuis plusieurs années les jeunes entreprises à développer leurs produits dans les nouvelles mobilités non polluantes. Avec le "XMobility-Challenge" , les entreprises sont accompagnées à la fois sur la gestion et sur l'industrialisation.

Les jeunes entreprises qui travaillent dans les nouveaux modes de déplacement peuvent participer au "X Mobility-Challenge" organisé pour la 3ème édition par Le Mans Tech.

Un accompagnement personnalisé est mis en place.

Au départ, Le Mans Tech a été créé pour fédérer les entreprises innovantes dans les nouvelles mobilités. Pour la troisième année, l'association lance "X Mobility-Challenge". Une opération qui s'adresse aux start-up qui vont développer un nouveau véhicule ou un nouveau mode de déplacement. L'idée est de mettre en contact des entrepreneurs confirmés face à des novices. Des conseils en terme de gestion sont apportés avec une dizaine de journées de coaching personnalisés. Les autres accompagnements ont pour but de passer des prototypes à la pré-industrialisation.

Les start-up retenues pour le challenge pourront ensuite exposer leurs produits sur des événements internationaux comme sur la semaine des 24h du Mans ou encore aux assises de l'automobile au Mans.

Véhicule et borne de recharge électrique (illustration) © Maxppp - DAVID ADEMAS

Des rollers électriques

C'est la 3ème édition du "X Mobility Challenge" et sur les deux précédentes, des prototypes de rollers électriques ont été montrés, des motos qui sont électriques en étant moitié vélo, moitié moto. Et puis au-delà des véhicules, ce challenge a aussi été l'occasion d'aider des jeunes entreprises à développer des applications pour téléphones mobiles comme une application pour faire une course en taxi partagé ou encore d'avoir dans une seule application tous les modes de transports en commun et de payer son ticket directement sur la téléphone. Autre outil, qui est aussi en train de se développer : les parking à vélos.