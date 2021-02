Nouvelle Eco : Le Manta un voilier pour nettoyer les océans de la pollution plastique

Le "Manta" est un catamaran de 56 mètres de long. C'est le projet mené par le navigateur Yvan Bourgnon et son association The Sea Cleaners. Le voilier une fois construit ira à la pêche aux plastiques sur toutes les mers du globe.

Les chiffres sont têtus... et terribles : plus de 10 millions de tonnes de déchets plastiques partent tous les ans dans les océans. Les mers du globe, les estuaires, les côtes, "abriteraient" 150 millions de tonnes de plastique. 60 % de cette pollution serait générée par seulement 5 pays d'Asie. 90 % du plastique serait "convoyé" par 11 grands fleuves d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud. Voilà pour le constat. Le navigateur Yvan Bourgnon a décidé d'agir. "Les marins sont les premières vigies", explique t-il.

L'objectif est de pouvoir récolter 3 tonnes de plastique en une heure - TheSeaCleaners

Alors, il a décidé de partir à l'assaut du 7 ème continent. Depuis plusieurs années il travaille sur le projet de voilier le "Manta". Au début, sur le papier, un bateau, un quadrimaran, de 60 mètres avec un filet à l'arrière pour récolter le plastique. Mais les objectifs ont évolué. Yvan Bourgnon vient de présenter ce qu'il appelle "l'ultime version" : le "Manta" est maintenant un catamaran de 56 mètres. Il y a toujours un système de filets à l'arrière pour récolter des plastiques à partir d'une taille de 10 millimètres. Plongés à 1 mètres de profondeur, les chaluts pourraient ramasser 3 tonnes de plastique par heure, surtout dans les zones où il est le plus concentré, dans les fleuves et les estuaires ou le long des côtes.

Yvan Bourgnon espère lancer le catamaran géant d'ici 3 ans © Radio France - François Rivaud

Mais la grande nouveauté dans cette nouvelle version du "Manta" la voici : le voilier devient un navire usine en quelque sorte. Le plastique, plutôt que d'être récolté et ramené à terre, sera traité et valorisé à bord en utilisant un système par pyrolyse. Le bateau tirera en partie son énergie de ce traitement. L'électricité à bord sera donc fournie par cette unité de valorisation des déchets, par des éoliennes et des panneaux solaires. A cela vous ajoutez 1500 mètres carrés de voile "et vous avez un bateau propre qui correspond parfaitement à l'image que nous voulons donner", estime Yvan Bourgnon "Le voilier est aussi très autonome. On peut partir en mission pendant 3 semaines et traiter en priorité les zones où le plastique est très dense".

Mise à l'eau du Manta espérée en 2024

Le projet se monte à 30 millions d'euros. Un tiers a déjà été trouvé. La campagne de financement du 2 ème tiers va débuter. Le chantier qui construira le bateau n'est pas encore choisi mais le calendrier est le suivant : la construction du voilier d'Yvan Bourgnon et de l'association The Sea Cleaners, basée à la Trinité sur Mer, devrait débuter en 2022. La mise à l'eau interviendrait en 2024.