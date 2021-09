Nouvelle Éco : "Le Miaulé'Tour" des commerçants de Saint-Léonard-de-Noblat pour relancer la consommation

Comment relancer l'activité économique marquée par des mois de crise sanitaire et les confinements ? L'association des commerçants AVEC Saint-Léonard-de-Noblat, soutenue par la municipalité, opte pour une la nouvelle opération. Elle organise cette fois un grand tirage au sort avec à la clé une voiture à gagner. "Le Miaulé'Tour" se déroule du 1er octobre au 17 novembre. Dès 15 euros d'achat, l'acheteur recevra un coupon à remplir.

Avec ce gros lot, le président de l'association Régis Offre espère _"relancer l'économie, parce qu'on a besoin de soutenir nos commerçants et nos artisans. La reprise est très très difficile."Il constate que toutes les activités ne repartent pas au même rythme et cite la restauration, où les clients ont pris d'autres habitudes. "L'hiver va arriver, je pense que les gens vont retourner dans ces lieux et par ce jeu on espère attirer du monde." _

Soutenir et faire découvrir

Tous les secteurs économiques (hors grandes et moyennes surfaces, banques, assurances et professions libérales) sont concernés, "même un peintre aura le droit de donner un bon à remplir à son client".

Derrière cette opération du Miaulé'Tour, l'association veut "soutenir et aussi faire découvrir. On espère que des nouvelles têtes vont venir chez nous, de nouveaux consommateurs. Il faut que les gens se rendent compte qu'à côté de chez eux, à Saint-Léonard ou autour, il y a des commerces qui ont des choses à vendre. Et pas besoin de faire des kilomètres ou des achats sur internet. J'espère qu'à travers cette opération on va pouvoir prouver que c'est vrai".