Nouvelle éco : Le parc de loisirs de Curley se refait une beauté en attendant la réouverture

Le parc de loisirs de Curley, situé entre Curley et Gevrey-Chambertin (Côte-d'or), a beau être fermé depuis octobre, l'équipe n'as pas voulu perdre de temps et en profite pour rénover et améliorer ses installations.

Loïs Raynaud, l'un des deux gérants, n'a pas chômé avec son équipe : "On est en plein travaux, on met un gros coup de boost sur toutes les activités. On a fait des aménagements pour que les choses soient plus belles pour accueillir nos clients le plus rapidement possible."

Un nouveau barbecue géant pourra accueillir encore plus de clients dès la réouverture du parc © Radio France - Claire Guédon

Beaucoup de terrains ont été rénovés : le terrain Bubble foot (du foot où les joueurs sont dans de grosses bulles en plastiques), est désormais recouvert de synthétique, idem pour l'espace d'Archery tag (un jeu proche du paintball avec des arcs).

Mais aussi de nouveaux projets : "On a une nouvelle activité, le Big foot. Comme un jeu de football classique, mais avec une balle de 10 mètres de diamètre et des chaussures de 50 centimètres de long. Fous rires garantis et gamelles assurées", rigole Loïc. Un nouveau barbecue géant a aussi été construit, pour accueillir encore plus de clients lors de soirées spéciales.

Loïc Raynaud, l'un des deux gérants, tenait à mettre ce temps de fermeture à profit Copier

Un investissement assez colossal pour un parc qui n'a pas de revenus depuis des mois, qui représente près de 100 000 euros. Pour Loïc, ces dépenses étaient nécessaires : "On se projette sur l'avenir. On a anticipé aussi par rapport à nos employés, on a recruté deux personnes supplémentaires." Il espère que le parc pourra rouvrir ses portes rapidement, et il l'assure, "si le temps est au rendez-vous, on pourra tout rentabiliser d'ici la fin de l'année."