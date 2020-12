La nouvelle éco : le patron de Gifi revient sur l’année 2020 et dévoile son parcours dans un livre

Le groupe Gifi est né il y a une quarantaine d’années dans le Lot-et-Garonne. Son fondateur, Philippe Ginestet publie une autobiographie. Un livre qui revient sur son parcours à la tête de ce groupe qui compte presque 1000 magasins et bientôt 10.000 employés. "Gifi va avoir 40 ans cette année, et je me suis dit que ce serait bien de partager ce qui m’a permis de construire un groupe de près de 1.000 boutiques. Moi qui ne suis parti de rien. Et j’explique que si vous-même si vous n’avez aucun diplôme, aucune relation, ma vie prouve qu’avec la seule force d’aimer on peut réussir sa vie et suivre son étoile."

Un confinement et cancer

Philippe Ginestet qui raconte une année très dur personnellement. "Début février j’ai failli être emporté par un cancer. Ma propre survie et celle de mon entreprise. J’ai remporté les deux batailles et je suis ressorti plus fort des deux." Et dans son autobiographie estime aussi et surtout que c’est la "pensée positive" qui a permis de mener ces combats.

Et le PDG de Gifi détaille également comment son groupe a vécu la pandémie. Pendant les semaines de fermeture, il a écrit personnellement une lettre à tous ses clients pour leur demander de ne pas oublier la marque. La réouverture a aussi été un moment très fort avec beaucoup de clients en plus, mais aussi des paniers plus gros qu’à la même période que l’an passé.

20 à 30% de clients en plus

"Bien sûr on a perdu de l’argent mais le plus important c’est d’avoir trouvé les solutions pour conserver les emplois. Les clients sont présents depuis la réouverture. 20à 30 % en plus et en plus ils achètent plus. Contrairement à d’autres grandes surfaces où on vit un achat corvée, chez nous c’est l’achat plaisir."

Le livre "La vie est une idée de génie, la force d'aimer"paru aux éditions Eyrolles. Disponible en librairie mais aussi dans tous les magasins Gifi.