Nouvelle Eco : le premier vide-grenier permanent de Dordogne ouvre ses portes à Marsac-sur-l'Isle

Vendre ses objets d'occasion sans être obligé de tenir un stand. C'est le concept des vide-greniers permanents qui se développent un peu partout en France. Le premier du Périgord ouvre ses portes ce samedi 11 septembre en face de l'hypermarché Auchan, dans la zone commerciale de Marsac-sur-l'Isle près de Périgueux.

Plus de 1000 m² de surface de vente

"Le concept est simple explique John Kéchiche, l'un des responsables du "Vide-grenier du Périgord". "Vous payez des mètres linéaires comme pour un vide-grenier classique, pour une période d'une semaine, 15 jours ou un mois. Nous fournissons les étiquettes avec les codes-barres, les tables, les vitrines, les portants pour les vêtements.. Vous installez vos objets, et nous nous occupons de tout le reste. Le magasin prélève 30% de commission, ce qui est moins qu'un magasin de troc par exemple. A la fin de la période d'exposition, les vendeurs récupèrent les éventuels invendus, et le montant de leurs ventes".

Petits et gros objets

Et les vendeurs peuvent aussi bien mettre en vente des livres, des objets de collection, des bijoux que des meubles et de l'électroménager. Le magasin principal, d'une surface de 800m² accueille 200 stands. Et un hangar de 250 m² permet de stocker à l'extérieur les objets les plus imposants.

Le vide-grenier du Périgord est ouvert 7 jours sur 7, et entre midi et deux. L'entrée est gratuite.