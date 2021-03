La nouvelle éco : trois millions d'euros investis par le Safari de Peaugres pour dormir au milieu des loups

Le Safari de Peaugres vient d'ouvrir à la réservation ces vingt cabanes montées sur pilotis au milieu des loups et des ours noirs. L'occasion de revenir sur une année très compliquée sur le plan financier pour le parc animalier.

Le Safari de Peaugres accuse "une baisse de 20% de son chiffre d'affaires" l'année dernière, indique Christelle Vitaud, vétérinaire et directrice du parc animalier. Malgré la crise, le site a misé sur de gros investissements pour attirer un nouveau public.

200 000 euros de charges fixes par mois

"C'est l'un des plus gros investissements depuis 20 ans", précise Christelle Vitaud en parlant des 20 cabanes en travaux depuis l'hiver au Safari de Peaugres. Dès le mois d'août, en espérant que les conditions sanitaires le permettent, les visiteurs pourront passer la nuit sur place au milieu des loups et des ours noirs.

L'investissement de trois millions d'euros était nécessaire selon la directrice qui parle "d'un projet de plusieurs années né avant la crise sanitaire". L'idée est d'attirer de nouveaux visiteurs et de fidéliser la clientèle suisse. Malgré la crise, le parc animalier a donc su convaincre ses actionnaires.

100 000 visiteurs en moins

Car depuis un an, le Safari de Peaugres a perdu 100.000 visiteurs et voit son chiffre d'affaires baisser de 20%. "Contrairement à d'autres établissements où il suffit de tout mettre dans des placards et attendre que ça rouvre, nous on ne met rien dans nos placards. On a tenu à ce que nos animaux aient les mêmes conditions de vie. Les serpents par exemple vivent à 30 degrés Covid ou pas Covid", explique Christelle Vitaud.

Seuls des salariés qui s'occupent de l'accueil ou de l'administratif ont été mis au chômage partiel mais les vétérinaires et soignants continuent de travailler. Tout cela fait monter la facture : le Safari dépense environ 200.000 euros de charges tous les mois. Comment faire alors pour tenir ? "Nous avons souscrit au prêt garanti par l'État", précise la directrice qui espère la réouverture du site le plus tôt possible.