Nouvelle Eco : le salon de la maison au centre des expositions du Mans du 18 au 20 mars

Après deux ans de crise sanitaire, le salon de la maison revient au Mans. Il se tient cette année du 18 au 20 mars au centre des expositions. 150 exposants seront présents sur 3.500m2 d'exposition.

Etat des lieux du secteur avec l'organisateur Julien Raimbault, directeur du centre des expositions du Mans.

150 exposants de tous les secteurs de la maison seront présents sur le salon - @salondelamaison (capture d'écran)

Tous les secteurs de la maison seront présents

Le salon n'a pas eu lieu ces deux dernières années à cause de la crise sanitaire. Il revient à partir de ce vendredi et jusqu'à dimanche au centre des expositions du Mans. 150 entreprises seront présentes, essentiellement des sociétés sarthoises. Il y en aura comme on dit familièrement pour tous les goûts et tous les budgets. Autrement dit, sur ces 150 entreprises, les visiteurs pourront trouver des constructeurs, des vendeurs de terrains, ou tout simplement un artisan pour changer un porte, ou faire de la décoration.

"Ce sont quasiment que des entreprises sarthoises" souligne Julien Raimbault l'organisateur. Des entreprises qui ont du faire face à la crise sanitaire et qui sont solides même si maintenant certaines ont du mal à faire face à la demande.

L'entrée sera gratuite

Pour relancer l'événement, l'organisateur du salon de la maison a souhaité que l'entrée soit gratuite afin qu'il y ait un maximum de visiteurs.

Les chiffres clefs