Nouvelle Éco : le secteur de l'industrie mécanique recrute en Limousin

Mécanic Vallée est un important groupement d'entreprises qui va de l'Aveyron à la Haute-Vienne en passant par la Corrèze et où sont fabriquées des pièces mécaniques d'une grande technicité pour l'aéronautique, l'automobile et les machines-outils. 162 entreprises sont adhérentes, soit un peu plus de 12.000 emplois. Mécanic Vallée organisait ce mardi ses rencontres annuelles à Brive.

Une journée de rencontres et d'échanges, qui permet de faire le point sur les trois principaux secteurs d'activités du réseau. "Actuellement, l'industrie en règle générale recrute", résume le délégué de Mécanic Vallée, Hervé Danton avant de rajouter : "Il y a des entreprises qui ont laissé partir du personnel ou qui sont en difficulté, notamment dans l'aéronautique ou le secteur automobile, mais à côté de ça il y a _des dizaines d'entreprises plus petites qui cherchent ces compétences._"

200 postes à pourvoir

Ainsi, environ 200 postes sont à pourvoir dans l'industrie mécanique, comme la tôlerie de précision, en Limousin rajoute Hervé Danton. Car outre la sous-traitance pour l'aéronautique ou l'automobile, les entreprises de la Mécanic Vallée travaillent aussi bien "pour le para-pétrolier, la tôlerie de précision, les carénages, le naval. On travaille pour une quinzaine de secteurs industriels différents et c'est notre grande force. Quand on souffre un peu ou beaucoup sur l'aéronautique, _nos entreprises savent travailler sur d'autres secteurs_. C'est ce que qui fait que notre territoire est bien plus résilient, que d'autres territoires mono-industrie par exemple".

Le virage des énergies renouvelables

Depuis une dizaine d'années, les entreprises travaillent sur les nouvelles énergies : l'hydrogène, l'éolien, l'éolien flottant et aussi les sujets comme le nucléaire. "Ça commence à payer maintenant."