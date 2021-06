Nouvelle éco : le secteur de la sécurité privée recrute en Bretagne

Depuis la première phase du déconfinement, les entreprises privées de sécurité sont très sollicitées. Pour répondre à toutes les demandes de leurs clients, ces sociétés recrutent, comme Épiwest sécurité, basée à Rennes.

Habituée à travailler sur des sites industriels ou dans des agences bancaires, l'entreprise Épiwest sécurité voit arriver de nouveaux clients. «Suite au déconfinement, à l'arrivée de l'été et à l'Euro de football, les demandes affluent. On peut être appelé à travailler sur des festivals, des campings, des bars. Normalement ils n'ont pas de service de sécurité mais cette année ils pensent aussi à se sécuriser afin que tout se passe bien», raconte François Chevrel, directeur d'exploitation sur la région grand-ouest d'Épiwest sécurité.

Vingt-cinq postes à pourvoir

« À l'année, on travaille avec 90 personnes, et là on cherche à recruter 25 autres agents sur des postes à temps complet de juillet à fin septembre » détaille François Chevrel. La société cherche des agents qualifiés, avec de l'expérience dans le domaine et qui savent s'adapter aux lieux dans lesquels ils travaillent. Autre qualité à avoir : être diplomate. « Les agents ont dû réaliser d'autres missions comme faire respecter le protocole sanitaire et veiller au port du masque. On se rend compte qu'on est de plus en plus amené à la gestion de conflit. Depuis le déconfinement, les gens sont tendus, ils sont fatigués par cette longue période. »