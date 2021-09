Nouvelle éco : le show reprend enfin au cabaret Moustache à Nouvoitou

Le retour des plumes et du strass sur la scène du cabaret Moustache à Nouvoitou, au Sud de Rennes. Fermé depuis un an et demie, ce lieu qui propose des diners spectacles, est enfin rouvert au public.

Le gérant et créateur du cabaret Moustache installé à Nouvoitou (Ille-et-Vilaine) a retrouvé le sourire "c'était vraiment difficile psychologiquement de venir dans le lieu vide, pendant des semaines". Après un et demie de fermeture, Mickaël Coelo, retrouve enfin sa clientèle. "Nous recevons des groupes, des comités d'entreprise, mais aussi des particuliers qui pour certains avaient réservé une table avant la crise. Nous avons ainsi 10.000 billets en report de dates. Je pense que nous allons faire une très belle saison". Le mois d'octobre est déjà complet. Le cabaret moustache assure des spectacles jusqu'à 150 soirs par an.

Douze danseurs, chanteurs et comédiens sur scène

Sur la scène du cabaret Moustache, pendant les deux heures du dîner-spectacle, le public découvre un magicien, et une douzaine de chanteurs, danseurs, circassiens et comédiens. Le show proposé cette année est une reprise. "C'est un spectacle basé sur les péchés capitaux. C'est un spectacle, plein d'émotions, que nous avions déjà créé avant la crise sanitaire" explique Renaud Dallérac l'un des deux chorégraphes.

On a retrouvé nos costumes, et c'est bon, on rentre tous encore dedans - Evita, chanteuse

Pour assurer ce show, il y a notamment la chanteuse Evita Quillet "c'est la première fois qu'on connait une si grande interruption dans le travail. Cela fait vraiment du bien de revenir sur scène" souligne la jeune femme. Une petite semaine de répétition a suffit pour tout remettre en place et assurer le spectacle. "c'est comme le vélo, ça revient vite, mais ça fait un peu mal, parce que le rythme et l'exigence est là au cabaret Moustache".

Le thème des "pêchés capitaux" choisi pour cette nouvelle création du cabaret Moustache - Photo fournie par Cabaret Moustache

Chaque année, ce sont entre 130 et 150 représentations qui sont proposées au public. Les tarifs de ce dîner-spectacle varie entre 45 et 100 euros.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix