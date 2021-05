Nouvelle éco : le skateshop Petit plateau, se remet sur pieds à Limoges

Fermée quelques jours après son ouverture en mars dernier à cause du troisième confinement, la boutique "Petit plateau" retrouve enfin ses clients en centre-ville de Limoges.

Ouvert en septembre 2015, Adrian Chicouart, le gérant de "Petit plateau" décide de déménager son magasin dans un local plus grand en mars dernier. L'objectif bien sûr, mieux accueillir ses clients et agrandir la surface de sa boutique.

Problème, deux semaines après le déménagement, le gouvernement annonce pour la troisième fois un confinement sur l'ensemble du territoire.

La nouvelle éco : "Petit plateau", skateshop à Limoges Copier

Malgré tout, la boutique a réussi à sauver les meubles et réaliser un chiffre d'affaires "vital" pendant ce dernier confinement.

Ça nous a impactés parce que les charges ne sont pas les mêmes, on a pris un local trois fois plus grand, donc trois fois plus cher

Pendant cette période, Adrian Chicouart a fait le choix de ne pas demander les aides de l'Etat et de continuer à travailler grâce au click and collect, et ses clients ont répondus présent.

Il vous donnez rendez-vous dans cette toute nouvelle boutique 19 Rue Adrien Dubouché en centre-ville de Limoges.