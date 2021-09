La nouvelle éco : le studio d'animation montpelliérain Nobody Studio, spécialisé dans la post-production 3D

Greg Jennings et Sebastien Chort ont fondé le Nobody Studio, un studio d'animation montpelliérain spécialisé dans la post-production 3D, en novembre 2020. Les équipes se sont saisi d'opportunités offertes par le Covid-19. Une chronique en partenariat avec ToulÉco Montpellier.

Greg Jennings (cofondateur), Emma Gérard (manager) et Sebastien Chort (cofondateur) sont les membres fondateurs du Nobody Studio à Montpellier

Un nouveau studio d'animation a ouvert ses portes à Montpellier, en novembre 2020 : le Nobody Studio. Il a été fondé par Greg Jennings et Sebastien Chort, deux passionnés qui ont plus de 15 ans d'expérience dans l'animation*. Implanté dans le quartier Gambetta, il est spécialisé dans la post-production 3D.

Lumières et décors

Concrètement, les équipes font un travail de finalisation sur des images 3D. "Pour l'un de nos derniers projets, on a travaillé sur un trailer d'un jeu vidéo, c'est-à-dire une petite vidéo qui sert à vendre le jeu, illustre Sebastien Chort, avant d'expliquer : on s'appuie sur des images qui, en fait, n'ont pas de couleur ni de texture. On leur donne un look final."

"Et dans le même temps, on leur prépare des décors, qui sont un peu comme des décors de cinéma, sauf que tout ça, c'est en virtuel", poursuit Sebastien Chort. Pour ce projet, l'univers était à mi-chemin entre la science-fiction et le médiéval, avec des dragons et des démons. Mais le Nobody Studio a aussi travaillé sur d'autres types de décor, de l'époque contemporaine notamment.

Le Studio Nobody travaille pour d'autres studios d'animation, notamment américains. Indirectement, la crise du Covid-19 a permis à la coopérative de se développer : aux États-Unis, les équipes travaillent en télétravail, tandis que le studio montpelliérain a réussi à s'organiser pour continuer en présentiel, "selon les règles sanitaires, évidemment", précise Sebastien Chort.

L'animation 3D, un secteur dynamique dans la région montpelliéraine

Les deux cofondateurs ont choisi de s'installer à Montpellier pour des raisons privées et professionnelles. "Je crois qu'il y a plus de formations en 3D dans la région montpelliéraine qu'à Paris, note Sebastien Chort. C'est intéressant en terme de vivier de talents. Et puis, c'est important pour nous, aussi, de pouvoir former des étudiants." Actuellement, deux anciens étudiants d'ArtFX et trois de l'Esma collaborent avec le Nobody Studio.

À l'avenir, le studio souhaiterait être indépendant et développer ses propres projets. Aujourd'hui, une dizaine de personnes travaillent au studio : trois salariés, des indépendants (freelances) et des intermittents du spectacle. Le studio souhaiterait ouvrir des places en CDI en janvier prochain.

* À eux deux, ils ont notamment travaillé sur des jeux vidéos (Assassin’s Creed) et des films d'animation (Dragons, Kung Fu Panda, Shrek, Madagascar)