Nouvelle Eco : le succès de Garon fils, à Saint-Saud-Lacoussière, spécialisée dans la découpe de viande

Créee en 2015, à St Saud-Lacoussiere, en Périgord vert, l'entreprise Garon fils a vu son activité décoller de facon inattendue. Specialisée aujourd'hui dans la découpe et la transformation de viande, elle travaille avec plus de 200 éleveurs en Dordogne et même au-delà.