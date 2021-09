Nouvelle éco : le succès de l'électroménager de seconde main chez Envie à Rennes

Par souci économique mais aussi écologique, de plus en plus de Bretons achètent de l'électroménager de seconde main, notamment les jeunes qui s'installent dans leur nouveau logement. Dans son magasin à Rennes, le réseau Envie, profite de cet engouement.

"Je m'installe à Rennes pour suivre ma licence de biologie, et j'ai besoin d'une machine à laver" explique Louise, une étudiante de 19 ans, penchée sur un modèle de lave-linge dans le magasin Envie à Rennes. "Les prix sont avantageux, et cela évite aussi de polluer, aujourd'hui c'est un argument important" estime l'étudiante. Même évidence pour Eurielle et Mathieu, ce jeune couple recherche son premier lave-vaisselle "Comme on achète nos téléphones portables reconditionnés, on veut éviter d'acheter du neuf. Un appareil qui tienne encore dix ans mais qui a été réparé, ça nous parait bien !"

Trois fois plus de vente en dix ans

Plus de 500 machines à laver, lave-vaisselles et autres réfrigérateurs sont vendus chaque mois dans le magasin rennais, "c'est trois fois plus qu'il y a dix ans" explique Ludovic Blot, le président d'Envie 35. "C'est à la fois lié aux effets de crise. On a franchi un premier pallier en 2008, avec la crise économique, mais aujourd'hui, la demande augmente car les citoyens ont pris conscience que cet énorme gaspillage ne peut plus durer" souligne le responsable.

Les appareils sont garantis une année, car il ne s'agit pas de vendre une machine qui tomberait en panne très rapidement - Ludovic Blot, le président d'Envie 35

Vendus 30 à 40% moins chers que le neuf, ces appareils sont garantis pendant un an. Tout cet électroménager est collecté auprès des distributeurs avant d'arriver dans les ateliers de réparation. "Quand les appareils arrivent ici, il y a surtout un gros travail de nettoyage et de changement des pièces d'usure, puis il nous faut réparer les pannes techniques ou électroniques" explique Pascal Gicquel, le responsable d'exploitation et responsable technique régional.

Audrey, en formation dans les ateliers de réparations d'Envie à Rennes © Radio France - Céline Guétaz

Envie permet chaque année la réinsertion professionnelle de 200 personnes en recherche d'emploi

Cette mission de réparation, de rénovation est réalisée par des personnes en recherche d'emploi qui viennent ici se former. Audrey nettoie un lave vaisselle "en attendant une pièce qui permettra de le réparer". A 41 ans, elle travaillait dans la restauration, elle a décidé de changer de voie, elle apprend en travaillant depuis dix mois chez Envie "c'est une aide, un tremplin professionnel mais aussi personnel". Comme audrey, ils sont 200 chaque année à se former chez Envie, en donnant une seconde vie à ces appareils ménagers