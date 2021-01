Nouvelle éco : le succès du grossiste breton Biodis, spécialisé dans les produits certifiés bio

L'entreprise Biodis, installée à Noyal-Chatillon-sur-Seiche au sud de Rennes est à la fois une réussite économique, mais c'est aussi un très beau parcours, celui de Myriam Jourdan, 38 ans. Elle fait ses premiers pas chez Biodis en 2006, comme assistante au service approvisionnement, elle devient ensuite le bras droit du fondateur de cette PME, et rachète la société en 2019 "j'ai toujours eu l'envie d'entreprendre, et c'était vraiment chouette de pouvoir racheter l'entreprise l'an dernier. Aujourd'hui, l'objectif n'est pas de grossir pour grossir. Notre volonté est plutôt de poursuivre notre croissance en même temps que celles de nos clients, et du développement du nombre de magasins" explique la dirigeante, dont l'entreprise figure dans le top 50 du palmarès Women Equity 2021, un baromètre annuel des PME qui se sont distinguées par leur succès, et qui sont dirigées par des femmes.

Biodis emploie 80 salariés et livre 600 clients partout en France - Photo fournie par Biodis

Avec son équipe de 80 salariés, Myriam Jourdan a réalisé plus de 57 millions d'euros de chiffres d'affaires l'an dernier. _"_Biodis livre aujourd'hui 600 clients un peu partout en France, de la petite épicerie en centre ville, aux plus grands magasins en périphérie, uniquement des structures indépendantes. Les fournisseurs, eux-aussi sont de toutes tailles "on travaille avec des petits producteurs juste à côté de chez nous, ou des usines plus conséquentes pour les produits d'épicerie par exemple. On propose à la fois des produits frais, des fruits, des légumes, de l'épicerie, des boissons ou des produits d'hygiène et de bien-être.Nos clients peuvent s'approvisionner à 100% chez nous pour alimenter leur magasin" explique la dirigeante.

Biodis dispose de 10.000 m2 d'entrepôt - Photo fournie par Biodis

Le site est implanté dans la zone face à l'usine PSA, sur 10.000 m2 d'entrepôt dont 4.000 à température pour les produits frais "ici, nous avons du choux fleurs et des carottes produits en Bretagne" explique Myriam Jourdan devant des palettes. Chaque jour, jusqu'à onze camions quittent le site et partent en livraison. Depuis l'an dernier, l'activité est encore plus soutenue "et 2021 part encore très fort, l'activité est dense et avec le couvre feu à 18h, les consommateurs risquent de faire des stocks." L'entreprise continuer d'ailleurs de recruter. "Nous cherchons quatre personnes, dès la fin du mois !" Il s'agit de postes de préparateurs de commandes pour permettre à Biodis de répondre à la demande croissante de produits bio.