Nouvelle Éco : le succès du robot dépollueur des mers conçu en Haute-Vienne

Ce sont des commandes qui ne doivent rien au hasard. Le président de Recyclamer Innovation, Alan D'Alfonso Peral, est Argentin et Espagnol, navigateur et plongeur. À ce titre, il connaît bien les responsables de ports et de marinas et ce qui explique la concrétisation cet été de 10 précommandes de l'autre côté des Pyrénées. D'autres sont en négociation. "On prévoit une année 2022 assez riche en terme d'activité et de chiffre d'affaire", résume Pierre-Michel Guilhen, responsable commercial France chez Recylamer Innovation, qui se montre malgré tout prudent vu le contexte actuel.

Recyclamer Innovation a commencé fin 2020 la commercialisation de son robot Geneseas. Un robot qui ressemble à un petit bateau et qui collecte les déchets flottants et les nappes d'hydrocarbures. Quelques appareils ont aussi été achetés par des syndicats de gestion de bassins, des CCI ou des ports autonomes. Ainsi, on en retrouve à Brest et La Rochelle. "Ce qui séduit les acheteurs, c'est avant tout l'autonomie de fonctionnement, ensuite les fonctionnalités : la collecte des déchets flottants mais aussi la filtration et la mesure de la qualité de l'eau".

Carnets de commandes remplis, mais des problèmes d'approvisionnement

D'autres contacts existent, "des contacts avancés", selon Pierre-Michel Guilhen. Mais aujourd'hui l'entreprise est coincée, elle aussi, par un problème d'approvisionnement en pièces électroniques. Conséquence, "nous avons arrêté les démonstrations. Dans notre atelier de Saint-Junien huit Geneseas attendent d'être équipés".

Ce qui n'empêche pas l'entreprise de continuer à se tourner vers l'avenir. Sur le modèle actuel, les Haut-Viennois travaillent avec une entreprise parisienne. Ils espèrent décrocher un contrat de dépollution du fleuve Niger en Afrique de l'Ouest.

Mais, ce n'est pas tout. La conception d'un Geneseas taille M est dans tuyaux. "Nous espérons faire les premiers tests fin 2022. Là, il s'agit d'un bateau plus grand, qui collectera plus de déchets et notamment les algues. Puis en 2023, normalement nous lancerons la conception du Geneseas taille L, qui permettra de faire de la collecte sur les zones côtières".

Pour faire face à la montée en régime des commandes, trois personnes ont déjà été embauchées sur le site de Saint-Junien et "nous sommes en train de réfléchir sur l'organisation interne de l'entreprise. Un recrutement est lancé pour un technicien de montage et probablement un autre poste, si les commandes sont honorées", conclut Pierre-Michel Guilhen.