La Nouvelle éco : le Tabac Presse d'Oradour-sur-Vayres sauvé de la fermeture par son ancienne salariée

"C'est ma vie, je ne voulais plus quitter les clients" ce sont les mots qu'emploie Aurélie Jeudy la nouvelle gérante du Tabac-Presse Le Celtic à Oradour-sur-Vayres, dans le Sud-Ouest de la Haute-Vienne pour expliquer ses motivations. Car Aurélie n'est autre que l'ancienne employée de ce commerce où elle travaille depuis 2009. Mais c'est elle qui à partir de ce mercredi reprend officiellement les rênes du magasin. Un commerce que lui a cédé l'ancienne propriétaire Isabelle Robert

Un véritable lieu de vie en milieu rural

"Parfois certaines personnes ne voient que nous dans la journée" explique encore Aurélie Jeudy. "Ils ne peuvent plus trop se déplacer donc on essaie de répondre à leurs besoins et de trouver les produits qu'ils recherchent" poursuit elle. Car la nouvelle maîtresse des lieux est consciente que dans une commune rurale comme Oradour-sur-Vayres un tel commerce c'est aussi du lien social. Des habitants qui l'ont donc poussée à reprendre le commerce. "Oui la motivation c'est cette proximité avec les gens" ajoute Aurélie Jeudy.

Un défi difficile à relever

Mais Aurélie Jeudy est aussi consciente des difficultés de gérer un tel commerce. "Un tabac-Presse ce sont des stages et des papiers à n'en plus finir" confie t-elle mais pour dynamiser son magasin elle compte proposer de nouveaux services comme le paiement de proximité. "Ils pourront venir payer leurs factures, leurs taxes d'ordures ménagères... surtout que maintenant la trésorerie de Rochechouart est fermée" précise la jeune femme qui compte aussi moderniser le magasin.