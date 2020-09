NOUVELLE ECO : Le télétravail se développe, les magasins de fournitures très sollicités

L'incitation est forte, pour les entreprises où certaines mesures sanitaires sont difficiles à mettre en place, et où les salariés sont parfois encore en chômage partiel. Les revendeurs de fournitures et consommables eux font parfois avec une offre restreinte. Illustration à Ajaccio.

Boulevard Pompidou à Ajaccio, des parents d'élèves se succèdent aux caisses de ce magasin de fournitures de bureau. Mais dans les rayons, on trouve aussi des employeurs. Andréa Lovichi gère avec son conjoint une entreprise de bâtiment et travaux publics. Voilà 5 mois qu'elle et lui assurent, en télétravail, les tâches autres que les tâches manuelles.

"On l'a fait pour tout ce qui était informatique, mais aussi les systèmes d'impression, traceurs de plans, la rédaction et la gestion de devis, l'accès aux archives...et tout ça continue aujourd'hui. On continuera le temps qu'il faudra".

Des imprimantes dans un rayon de fournitures de bureaux © Radio France - Olivier Castel

Imprimantes et cartouches sont plus rares

Plus de 4000€ d’investissements ont été nécessaires pour cette entreprise. Les employeurs, dans al cité impériale, semblent avoir été nombreux à équiper leurs salariés en bureaux, ordinateurs, et autres. Une tendance que constate le patron du magasin, Stéphane Mayeur.

Cela permet au magasin de réaliser 85 % de son chiffre d'affaire habituel. Pourtant, il est parfois difficile pour lui de combler toutes les demandes de ses clients.

"Le marché mondial de fabrication des imprimantes domestiques multifonctions, toutes marques confondues, a été complètement asséché avec cette crise. _Depuis plus de trois mois, il est impossible de trouve une imprimante multifonctions à prix correct, pour un usage domestique et/ou familial. À moins de 350€, il n'y a de disponible"_, déplore Stéphane Mayeur.

Et le problème se pose aussi pour certains modèles de cartouches...

"Je ferais un mix entre télétravail et présentiel"

Un salarié en télétravail chez lui © Radio France - Olivier Castel

Même si ni les organisations patronales (MEDEF, CPME), ni la Direction du Travail et de la Concurrence (DIRECCTE) ne disposent de chiffres pour quantifier l'ampleur du phénomène en Corse, l'incitation à maintenir et pérenniser ce mode de travail à distance est forte.

Aurélien Neri, chef de projet marketing, communication et e-commerce d'un célèbre voyagiste ajaccien, a transformé son salon avec un poste de travail à demeure. Dans son entreprise, le service informatique a fait l'acquisition de 20 ordinateurs portables pour équiper ses salariés. Ils sont 80% à utiliser les outils de travail en distanciels. Pour le futur, Aurélien, jeune père de famille, verrait cela-dit plus volontiers un modèle adaptable.

_"Je ferais un mix des deux. Avec le télétravail, on est toujours à l'heure, on est plus disponible...mais parfois c'est mieux d'être en présentiel, parce qu'on se coupe de notre foyer et on se met dans un cadre 100% travail"_, reconnaît Aurélien, avant de donner son sentiment sur la situation globale. "Je pense tout de même que pour l'avenir, il y a beaucoup d'entreprises, même après cette crise, qui vont recruter des gens en télétravail, ailleurs en Corse, et pourquoi pas sur le continent".