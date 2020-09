Nouvelle éco : le traiteur lorrain, Marcotullio, se réinvente, pour rassurer notamment ses clients

La nouvelle éco passe à table ! France Bleu Lorraine s'intéresse aux traiteurs. La filière a été l'une des plus touchées par le confinement et la crise sanitaire. Selon la fédération des Traiteurs de France, depuis mars dernier, les pertes de chiffres d'affaires pour la profession s'élèvent à plus de 80%.

Pour se relancer et rassurer aussi leurs clients, les traiteurs font preuve d'imagination et de créativité. A Louvigny, Alain Marcotullio et ses 60 salariés ont déjà imaginé et lancé la réception et le cocktail de demain, avec assiettes individuelles et train électrique. C'est à écouter ci-dessous.

Alain Marcotullio, le traiteur de Louvigny et président de la fédération des traiteurs de France avec Thomas Jeangeorge, dans la Nouvelle Eco

