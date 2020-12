Nouvelle Eco : Les achats et ventes d'or décollent à La Rochelle pendant la crise Covid

Depuis le début de la crise Covid, les achats d'or ont augmenté de 20 à 30 % dans une boutique d'achat et vente au centre ville de La Rochelle. Un nouveau public se tourne vers cet investissement refuge. Les particuliers touchés par la crise sont aussi plus nombreux à venir vendre leur or.

En temps de crise, quand tout devient incertain, l'or reste une valeur refuge que découvrent les jeunes générations. Depuis le premier confinement, la demande en or a augmenté de 20 à 30% dans une boutique d'achat et vente d'or au centre ville de La Rochelle. "On a un nombre très très important de nouveaux investisseurs, des gens complètement novices dans le domaine" constate Stéphanie Rinaldi, qui dirige l'agence "Godot et fils" à La Rochelle. "Avant, on n'avait pas de jeunes générations, je parle de personnes d'une vingtaine d'année" précise la jeune femme, "même si ce sont de petits investissements tous les deux ou trois mois".

Des personnes en difficulté à cause de la crise covid vendent leurs bijoux en or.

La demande est importante aussi pour les ventes d'or depuis le début de l'épidémie de Covid : "Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent sans activité ou au chomage partiel, et qui ont des besoins financiers". Ces personnes apportent des bijoux de familles et repartent avec un chèque.