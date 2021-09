Nouvelle éco : les agences d'intérim recrutent tous azimuts en Bretagne

Les agences d'intérim proposent des centaines d'emploi en Bretagne, et elles ont dû mal à recruter. Dans l'hôtellerie et la restauration, mais aussi dans le secteur agricole et agro-alimentaire, des postes sont à pourvoir chaque semaine.

"Nous avons des clients dans le secteur agro-alimentaire en Bretagne qui proposent jusqu'à vingt postes par jour" explique Pauline Prima, commerciale pour l'agence Go intérim. Dans les abattoirs, ou les usines agro-alimentaires, où le travail est difficile, en horaire décalé, et dans le froid, il n'est pas facile de convaincre les candidats "et le turn-over est très important, encore plus qu'avant la crise sanitaire" explique la commerciale. "Les employeurs baissent leur niveau d'exigence pour recruter. Ils veulent même des personnes qui ne sont pas libres longtemps"

Des formations courtes pour apprendre à être serveur lors des mariages ou des cocktails

Dans le secteur de l'hôtellerie et la restauration, le constat est un peu similaire "il y a peu de candidats pour ces emplois intérimaires. Avec la crise, certains se sont tournés vers d'autres emplois, ou ont entamé une reconversion. On se tourne davantage vers les étudiants pour assurer des prestations pour des mariages ou des cocktails" explique Manuela Balan de chez Food intérim. Cette agence spécialisée est née à Liffré en Ille-et Vilaine, elle dispose aujourd'hui de plusieurs antennes en Bretagne. "Nous avons des dizaines de postes à pourvoir chaque semaine" indique l'assistante en recrutement. Pour ces postes, l'agence propose même des petites formations d'une heure et demie "on apprend à porter un plateau, à tenir des assiettes, à ouvrir une bouteille de champagne ou de vin pour être opérationnel lors des prestations."

Des postes en intérim qui peuvent devenir des CDI

Des postes sont également à pourvoir chez Agri intérim, spécialisée cette fois dans le secteur agricole, avec des postes également en aquaculture, ou en services paysagers. Des contrats courts qui peuvent déboucher sur des CDI "si tout se passe bien entre l'employeur et le candidat, cela peut aboutir à un emploi pérenne" explique Sabrina Legeay, chargée de clientèle pour cette agence. Agri intérim propose en ce moment des dizaines d'emplois en Bretagne, une soixantaine rien qu'en Ille et Vilaine.