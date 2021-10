Nouvelle éco : les agences Shiva de Gironde recrutent pour balayer les effets du confinement

C'est une conséquence insoupçonnée de la crise sanitaire : le développement du ménage à domicile. Depuis 2020 les français se sont habitués à travailler à la maison, à faire l'école à la maison, il fallait s'épargner les tâches ménagères quotidiennes. Depuis le premier déconfinement les demandes de service sont en augmentation constate Julien Kopras, le responsable des 15 agences Shiva de Gironde. L'entreprise devenue une référence en matière de ménage à domicile depuis 2002 a donc lancé en cette rentrée une grande campagne de recrutement

30 personnes recrutées dans les agences de Gironde

Shiva n'a pas de problème de clientèle, le souci c'est de trouver les gens pour travailler souligne Julien Kopras face à une demande qui ne cesse de progresser. Le responsable a commencé en 2014 avec une quinzaine d'employés, il en est à 340 en 2021, répartis dans une quinzaine d'agences, et il a toujours des besoins.

Un métier pénible compensé par un salaire attractif

Le responsable met en avant la souplesse de l'emploi du temps: "70% des employés travaillent entre 20 et 25 heures par semaine par choix, ils peuvent choisir leur emploi du temps" et le responsable de souligner la rémunération : 11 euros net de l'heure, on est au dessus du Smic pour un emploi sans qualification. Les agences Shiva sont ouvertes à tous les types de profil, il y a aussi des retraités ajoute Julien Kopras.