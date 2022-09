Nouvelle éco : les chefs d'entreprise d'Ille-et-Vilaine inquiets pour leurs factures d'énergie

"Il y a des inquiétudes fortes chez nos chefs d'entreprise. Cette étude nous permet d'objectiver et d'avoir des données sur les conséquences de cette flambée des prix du gaz, de l'électricité et des produits pétroliers" explique le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine, Jean-Philippe Crocq. Pour cette enquête réalisée entre le 19 et le 22 septembre, 660 entreprises brétilliennes des secteurs de l'industrie, de la construction, des commerces et des services, ont répondu au questionnaire.

+ 137% d'augmentation pour le premier semestre 2023 dans le secteur industriel

Même s'il y a des disparités, l'enquête montre que la situation est devenue très tendue pour les entreprises avec une hausse globale de la facture énergétique de 38% sur le second semestre 2022. Et la situation ne va pas aller en s'améliorant. "S_elon les estimations réalisées par les chefs d'entreprise, la facture va augmenter d_e 50% sur le premier semestre 2023". C'est le secteur de l'industrie qui semble le plus touché. Pour le premier semestre 2023, les patrons des entreprises industrielles envisagent des hausses de + 137%.

Quelles mesures pour faire face ?

La CCI a interrogé les patrons sur les solutions envisagées pour faire face à cette crise énergétique. "5% envisagent d'arrêter leurs productions, ou même de fermer leur site". Pour les autres, il y a des solutions à plus ou moins long terme. 60% des chefs d'entreprise interrogés veulent répercuter cette augmentation sur les prix de vente "ce qui va alimenter le processus d'inflation" souligne le responsable de la CCI.

44% des chefs d'entreprises interrogés prévoient de réduire leurs marges. Parmi les pistes également évoquées, "renégocier son contrat avec son fournisseur d'énergie, ou baisser sa production"

Une entreprise sur 2 veut réduire sa consommation d'énergie

"Certaines ont déjà réduit leur consommation d'énergie, d'autres y travaillent, mais certaines solutions nécessitent des investissements, et la réduction des consommations ne sera visibles qu'à l'hiver 2023-2024 " explique Jean-Philippe Crocq, le président de la CCI d'Ille-et-Vilaine. Il faudrait pourtant pouvoir faire vite, "il pourrait y avoir des coupures dès cet hiver". Le président de la CCI compare cette crise énergétique, à la crise du Covid "c'est une crise soudaine, et sur laquelle on apprend en avançant. Il va nous falloir être réactif". Apporter des réponses au cas par cas et adapter les dispositifs d'aides d'Etat pour qu'ils soient efficaces, voilà le défi estiment encore les responsables de la CCI qui incitent tous les chefs d'entreprise à se faire connaitre s'ils craignent de voir leurs factures exploser dans les prochaines semaines.