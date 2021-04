Nouvelle éco : les commandes d'agneaux pour Pâques au rendez-vous pour les éleveurs du Vaucluse

Les fêtes de Pâques sont la plus grosse période de consommation de viande d'agneau. Avec la crise sanitaire, les 80 éleveurs de Vaucluse s'adaptent pour répondre à la demande. Il y aura bien de l'agneau local sur les tables pour Pâques.

Les éleveurs de Vaucluse ne chôment pas depuis quelques jours, pour que toutes les commandes d'agneau soient prêtes pour Pâques. C'est la plus grosse période de consommation de viande d'agneau. En Vaucluse, 30.000 agneaux sont produits chaque année. Même s'il n'y a plus d'appellation spécifique "Agneau du Ventoux", l'attachement aux éleveurs locaux est toujours là.

Un engouement pour la vente directe

Avec la crise sanitaire, les 80 éleveurs de Vaucluse s'adaptent pour répondre à la demande. Depuis le premier confinement, la vente directe s'est développée et malgré les incertitudes, l'agneau de Pâques sera bien sur les tables lundi. "Ce qui a grandement changé, c'est la volatilité des prix et les incertitudes concernant les différents marchés. Quasiment l'ensemble des éleveurs du Vaucluse assurent désormais de la vente directe, ce qui leur permet d'avoir une certaine sécurité sur leur exploitation", explique Emilien Bonnet, le président de la fédération départementale ovine.

"Consommer de l'agneau de Sisteron et de l'agneau de Sault et du Ventoux, c'est de toute façon soutenir les éleveurs locaux" - Emilien Bonnet, président de la fédération départementale ovine

Depuis quelques années, il n'y a plus d'appellation "Agneau de Sault ou du Ventoux". Mais les agneaux du Vaucluse peuvent être vendus sous l'appellation "Agneau de Sisteron". Emilien Bonnet estime "qu'on peut regretter la disparition de l'appellation, mais nous ne sommes pas assez d'éleveurs pour garantir les volumes suffisants. Consommer de l'agneau de Sisteron et de l'agneau de Sault et du Ventoux, c'est de toute façon soutenir les éleveurs locaux".

A Monteux, Nicolas De Cecco a un troupeau de 350 brebis, il tourne autour de 400 agneaux par an. Depuis le premier confinement, la vente directe marche fort. Il a déjà vendu tous ses agneaux pour Pâques. "Beaucoup de gens m'ont demandé des demi-agneaux, c'est pratique, ça rentre dans le congélateur. Pour nous, l'agneau de Pâques, c'est une grosse vente de l'année".