La Nouvelle Eco : Les commerçants d'Amiens mettent le paquet sur les décorations de Noël

Vous l'avez sûrement remarqué si vous vous êtes baladé dans le centre-ville d'Amiens, les boutiques ont mis le paquet cette année niveau décoration de Noël : guirlandes, personnages animés, sapins. Les commerçants participent à l'esprit de Noël, même si l'investissement pèse dans le budget.

"Nous anticipons les vitrines des mois à l'avance"

Comme chaque année l'une des vitrines incontournables, c'est celle de la librairie Martelle. L'équipe y mêle décorations et beaux objets de ses rayons. Plusieurs centaines d'euros sont investis dans ces décorations. "Nous anticipons les vitrines des mois à l'avance, voire un an avant, explique Julie Dumortier. Là, on a déjà le thème pour le Noël 2022."

La tendance cette année, ce sont les décorations végétales. "On a installé une sorte de casquette, créée par un paysagiste, avec des boules, des guirlandes, et des bois tressés pour rappeler un peu la vigne. D'ailleurs, il y a des grappes de raison accrochées, décrit François Lefèvre, le gérant de Cavavin. C'est mon deuxième Noël. J'ai eu envie de marquer le coup."

Plusieurs milliers d'euros investis

Pour certains commerçants, l'investissement dépasse le millier d'euros. Chez DASI Frères, c'est 4 000 euros de décorations qui ont été installées. "C'est notre plus gros budget décoration sur l'année. Mais ça nous fait plaisir. L'autre jour, j'ai une cliente qui nous a même dit "l'esprit de Noël, c'est chez DASI"", raconte Justine Da Silva.

La Nouvelle Eco : les décorations de Noël dans les vitrines d'Amiens Copier

À quelques mètres, ces sont les carrément les talents de la maison qui ont été mis à contribution. La confiserie Trogneux a installé des moulages de Noël en chocolat, avec comme pièce maîtresse un père Noël de près d'un mètre.La