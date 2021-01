Nouvelle éco : Les éditions de la Veytizou accusent un déficit de 50 000 euros

Victime de la situation sanitaire, la maison d'édition de la Veytizou, spécialisée dans la publication et la vente de livres et installée à Neuvic Entier, en Haute-Vienne, traverse une période difficile même si la fin d'année dernière lui a permis de respirer un peu.

Après le dernier confinement du mois de novembre, le mois de décembre lui, a été plus propice au monde du livre :"nous avons pu reprendre les séances de dédicaces, toujours en respectant les règles sanitaires et puis grâce aux commandes par internet nous avons limité les pertes", confie Pierre Louty, le directeur des éditions de la Veytizou depuis 40 ans.

Globalement sur l'année 2020 nous avons perdu 25% de nos ventes habituelles" - P.Louty

Malgré les deux confinements, l'éditeur a pu limiter la "casse" grâce à un mois de décembre plutôt positif. Il n'empêche que "ce qui est perdu est perdu ! Globalement sur l'année 2020 nous avons perdu 25 % de nos ventes habituelles. Nous enregistrons une perte de 50 000 euros environ" insiste le directeur de la maison d'édition haut-viennoise.

Grâce à une longue expérience de publication (les éditions de la Veytizou existent depuis 1983) l'entreprise ne se résigne pas :"en 2020 on a publié 9 nouveaux titres, trois sont prévus pour le printemps prochain donc on essaie de résister ! Le livre doit être plus fort que le virus !" pour Pierre Louty.

Avec l'annulation de "Lire à Limoges", de la "Foire du Livre" de Brive, du salon de Felletin etc, les occasions de rencontrer les lecteurs ont été rares voire inexistantes."Nous partageons beaucoup avec nos lecteurs et là on a pas pu le faire. On espère que cela va revenir".