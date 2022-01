La Nouvelle Éco : les entreprises iséroises à Las Vegas

La journaliste grenobloise Marie Lyan a fait une série de reportages pour La Tribune sur les entreprises de la région présente à Las Vegas-Nevada. Elle répond à Gérard Fourgeaud.

Marie Lyan répond à Gérard Fourgeaud Copier

Le Consumer Electronics Show (CES) est le plus important salon consacré à l'innovation technologique en électronique grand public. Il se tient chaque année, en janvier à Las Vegas - Nevada (USA) Il est organisé par la Consumer Technology Association. Il s'est terminé vendredi 7 janvier. Il n'avait pas eu lieu en 2021 à cause du Covid. Parmi les 130 entreprises françaises, il y avait 14 iséroises.

Marie, vous rentrez de Las Vegas où vous avez suivi les entreprises iséroises. Est-ce vraiment un rendez-vous très important pour elle ?

Marie Lyan raconte "le CES c'est la grand messe de l'électronique pour les start-up chaque année. Parmi les 14 entreprises iséroises qui ont fait le déplacement, on a quand même eu deux "innovation award", ce qui signifie que ces entreprises ont été récompensées pour leur technologie par l'organisation. Il y a BEFC qui développe une pile électrique bio-dégradable et également Grapheal qui développe un dispositif connecté RFID pour détecter le Covid sous forme de test.

De quelle manière le CES permet à ces entreprises de trouver des contacts ?

A la fois de trouver des contacts commerciaux et montrer leurs innovations, à la fois aux médias, aux entreprises, aux sous-traitants, et c'est vraiment un accélérateur de business en général. Et en général, ils nous avouent que s'ils arrivent à avoir 2, voire 3 voire 4 contacts qualifiés, privilégiés à l'issue du salon avec un grand partenaire, c'est déjà une grande réussite pour eux.

Des entreprises iséroises comme e-lichens n'ont pas été récompensées, mais est-ce quand même une bonne vitrine pour elles ?

E-lichens a été bien remarquée. C'est une entreprise qui permet de développer habituellement des boitiers de mesure de méthane et de CO² et elle a une application particulière cette année parce que mesurer le CO² signifie de pouvoir mesurer le confinement d'une pièce, ça pourrait permettre de dire aux écoles, aux administrations publiques et à n'importe quels lieux fermés à quel moment ils doivent aérer une pièce. Leur innovation n'a pas encore été marquée par les autorités sanitaires. Ils sont en attente de ce marquage-là pour l'an prochain, et donc ils ont pu prendre des contacts (Ndlr: à Las Vegas) et préparer la commercialisation de leur produit

Inversement est-ce que c'est l'occasion d'attirer des entreprises étrangères dans la région ?

Oui justement, Laurent Wauquiez, le seul président de région (NDLR: française) à avoir fait le déplacement à l'occasion de ce CES, est venu le jeudi sur le salon à la fois pour rencontrer les entreprises régionales mais aussi pour rencontrer des partenaires américains et son objectif c'était justement d'aller avec l'agence "Auvergne Rhone-Alpes Entreprise" à la recherche de prospect et de groupes américains qui souhaiteraient s'implanter en région. Pas encore de confirmations fermes, mais on sait que des discussions ont été menées à ce sujet.

