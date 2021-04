Le fabricant perpignanais d'espadrilles ouvre un nouvel atelier. Depuis cinq ans, les chaussures faites-main sont fabriquées à Mauléon au Pays Basques. For de son succès, le créateur de la marque Payote développe l'activité. Un atelier de prototypage va ouvrir au polygone nord à Perpignan.

Nouvelle éco : Payote, fabricant d'espadrilles made in France ouvre un atelier à Perpignan

Payote développe et multiple son activité. L'entreprise crée par le perpignanais Olivier Gelly fabrique des espadrilles 100% françaises depuis cinq ans. Grâce à un partenariat avec une usine à Mauléon au Pays Basque, elle produit 90.000 paires par an. Cela ne suffit plus pour honorer toutes les commandes. L'an passé 1.5 millions d'espadrilles ont été commandées.

Payote embauche 20 salariés à Perpignan

Payote va ouvrir un nouvel atelier avec une dizaine de machines au polygone nord de Perpignan. La dernière machine arrive ce mardi 6 avril. Tous les équipements vont être testés dans les prochains jours, puis Payote va embaucher une vingtaine de personnes pour les faire fonctionner.

Payote fabrique des espadrilles très colorées et personnalisées. L'entreprise a signé l'an passé des partenariats avec le XV de France, et l'Elysée. On peut commander des chaussures bleu-blanc- rouge avec le blason de l'Elysée, mais aujourd'hui il y a plusieurs semaines d'attente. Payote ne connait pas la crise. Son chiffre d'affaire de 12.000 euro en 2016 s'élève aujourd'hui à 1 million d'euro.

Toutes les personnes intéressées par l'aventure peut envoyer un C.V. et une lettre de motivation à : mathilde@payote.fr