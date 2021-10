Nouvelle éco : les habitants de Mayet questionnés en ligne sur les commerces qu'ils voudraient

La méthode peut étonner : le questionnaire lancé par la mairie de Mayet, au sud du Mans, est accessible en ligne, via Facebook, ou en scannant le QR code sur des flyers. "Il y avait déjà eu une enquête réalisée il y a trois ou quatre ans par la CCI. Mais cette enquête avait surtout touché des gens plus âgés. Là, on voulait avoir l'avis des personnes qui travaillent. Cela permet aux gens un peu plus jeunes, de 25 à 55 ans, qui utilisent beaucoup les smartphones de pouvoir répondre" explique Claude Peslerbe, premier adjoint au maire de Mayet, qui porte ce projet.

La commune a été sélectionnée pour le programme gouvernemental "Petite ville de demain". "C'est destiné à aider les communes dans le cadre du Plan de relance pour la revitalisation de leurs commerces et de l'habitat, voire de l'artisanat" explique l'élu. D'où cette enquête pour connaître les besoins des habitants. En trois jours, 140 réponses ont déjà été obtenues : les habitants souhaiteraient un restaurant, pourquoi pas une crêperie, un magasin qui propose du vrac, etc.

Réhabiliter l'ancienne laiterie

L'objectif de la mairie est d'obtenir des financements grâce au plan "Petite ville de demain". "Nous avons une situation financière qu'il nous faut redresser donc, pour l'instant, il ne nous est pas possible d'investir dans, par exemple, la revitalisation d'habitats ou de commerces, d'habitats dégradés, de logements vacants ou de commerces" détaille Claude Peslerbe. La mairie espère donc bénéficier de subventions dans le cadre du plan de relance. En dehors de la revitalisation du centre-ville, les élus aimeraient réhabiliter l'ancienne laiterie au nord de la commune en commerces ou cellules pour accueillir des artisans.