La nouvelle éco : les maisons avec jardin du Nord-Isère séduisent toujours plus

Le Nord-Isère séduit ! Si l'on en croit le marché de l'immobilier, de plus en plus de personnes cherchent à s'y installer notamment des habitants de Lyon en quête de verdure près de la ville. Jean-Christophe Garin, agent immobilier chez Square Habitat à Bourgoin-Jallieu décrypte la situation.

Acheter une maison aujourd'hui autour de Bourgoin-Jallieu et plus largement dans le Nord-Isère, c'est mission impossible ?

Cela dépend du budget qu'on veut consacrer à son projet. Il y a une demande qui est assez importante sur des biens on va dire "atypiques", des maisons avec jardin, par exemple. Et c'est vrai qu'actuellement, le prix du mobilier a quand même flambé. Donc je vais pas dire que c'est mission impossible mais il faut s'armer de courage pour trouver vraiment le bien qu'on désire.

Vous chiffrez cette augmentation ?

Grosso modo, il y une augmentation d'entre 15 et 30% par rapport avant covid. C'est vrai qu'il y a eu un effet qui a été assez hallucinant, du coup, pour le même budget qu'il y a quelques années en arrière, on a du mal à trouver des biens similaires.

Est-ce qu'il y a malgré tout pas mal de biens qui arrivent sur le marché ? Ou il y a aussi une baisse du nombre de biens ?

Des biens, il y en a énormément encore sur le marché, en trouve. Il y en a peu qui passent par agence en réalité. Il y a des ventes directes par les particuliers eux mêmes, donc le "PAP" (particulier à particulier, ndlr) fonctionne très, très bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour nous, les agences immobilières c'est un peu compliqué et quand on rentre le mandat, ça part très vite. Avant, on avait du stock. Maintenant, c'est vraiment du goutte à goutte.

On parle de l'achat jusqu'ici, mais cette tension sur le marché, ça se retrouve aussi sur la location ? C'est un peu le même tableau ?

Oui, effectivement, les personnes qui cherchent il y en a, principalement des maisons ou des appartements avec terrasse ou balcon. Mais c'est vrai que là, pareil, on est en pénurie de biens aussi en location. Cela touche vraiment aussi bien la transaction que la location.

Donc aujourd'hui, votre travail, c'est presque plus de dénicher les biens que de les vendre ?

On fait un peu plus de mandats de recherche. On est des chasseurs d'appartement ou chasseurs de maison, aujourd'hui on est obligé. Effectivement, notre métier a évolué, a changé donc ça fait aussi partie de nos services.

Vous parliez de l'augmentation des prix, au-delà de l'apport qu'on peut avoir est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que pour les acheteurs, c'est plus difficile d'obtenir la confiance des banques pour investir ?

Maintenant pour faire un prêt bien souvent, les banques demandent 10% d'apport et ils font vraiment très attention au fait que le projet aille vraiment jusqu'au bout. La location, c'est pareil, ils demandent soit des garants soit des assurances loyers impayés, donc ils demandent certaines conditions. Donc, c'est un peu plus compliqué, effectivement, pour que le projet jusqu'au bout. Si le dossier est un peu fragile, ça peut être difficile pour eux.