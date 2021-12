Nouvelle Éco : les marchés de Noël mayennais, un rendez-vous important pour les artisans

C'est un rendez-vous annuel qu'ils ne peuvent pas rater : les artisans sont bien de retour sur les marchés de Noël mayennais. Ce week-end, ils étaient nombreux sur le marché de Château-Gontier pour présenter leurs créations.

Ça me permet de présenter mes créations

"Le fait d'avoir des petits marchés de Noël, comme ça, ça permet de présenter notre travail et notre savoir faire, explique Amandine Cousin, qui vend des porcelaines peintes à la main. Surtout que moi, comme beaucoup d'autres artisans, je n'ai pas de boutique. Donc ça me permet de présenter mes créations, avec un petit côté boutique éphémère. "

"Clairement, on joue notre année sur ces marchés de Noël"

Ces marchés permettent donc de se faire connaitre des acheteurs, mais le but premier reste bien sûr de vendre. "Clairement, nous, on joue notre année sur les marchés de Noël, ainsi que notre saison d'hiver, puisqu'en janvier, février, mars, on a pas de salon, ni de marchés", explique Marion, de la boutique Un éléphant ça coud énormément, qui vend des accessoires cousus mains.

Les marchés de Noël représentent 90% du chiffre d'affaires de certains artisans

C'est la même chose pour Jean Louis Verdière, de l'entreprise Bois Créatif, créé et vend sur les marchés de Noël des jeux en bois. "Les marchés de Noël, ça représente 90% de notre chiffre d'affaires à l'année, sur juste quatre week-ends." Un rendement qui est notamment possible grâce à un investissement en amont, notamment en matière première. " C'est pour ça que la peur de l'annulation existe toujours, surtout cette année, continue t-il. On est toujours sur le qui-vive puisqu'un week-end annulé, ça représente presque 25% de notre chiffre d'affaires qui s'envole."