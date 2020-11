Nouvelle éco : Mon Rest'Ouvert, la page Facebook pour trouver son restaurant dans l'Oise

La Nouvelle Eco de France Bleu Picardie vous raconte ce matin l'histoire d'un cheminot qui a décidé d'aider les restaurateurs de l'Oise. Il vient de créer Mon Rest'ouvert, une page Facebook qui recense tous les établissements qui sont encore en activité pendant ce nouveau confinement.

Nouvelle éco : mon Rest'Ouvert, un réseau pour trouver son restaurateur ouvert dans l'Oise Copier

Au départ Jérôme Daguerre n'avait rien à voir avec la restauration. C'est dans son canapé, un dimanche soir, en regardant les informations à la télé qu'il a eu l'idée de créer Mon Rest'ouvert, une page Facebook qui recense tous les restaurants ouverts de l'Oise. "Je suis conducteur de train explique-t-il. Il s'avère que chaque restaurateur propose ses services sur sa propre page Facebook. Je me suis dit pour être visible, pourquoi ne pas créer une page qui rassemble tous les restaurateurs. C'est gratuit, il suffit de rejoindre le groupe"

1200 membres en une semaine

Rapidement, le cheminot a été débordé par les demandes. Plus de 1200 membres ont rejoint la page en une semaine et déjà une centaine de restaurateurs recensés. "Les publications sont vues entre 5 et 10000 fois, se félicite Jérôme Daguerre, il y a entre cinq et dix restaurateurs nouveaux par jour. C'est énorme, c'est bien."

5 à 10 000 vues à chaque publication

Jérôme est bénévole et son groupe Facebook lui prend beaucoup de temps. Il espère néanmoins créer un site ou une appli pour smartphone, plus pratique pour trouver un restaurant sur une carte. "Dans l'Oise, sur Google il n'y a aucun restaurant référencé et sur le site la Fourchette, il y en seulement trois! déplore-t-il. Mais un site Internet, ça a un coût, 3000 euros. On va voir si l'on peut avoir des subventions ou ouvrir une cagnotte." Et pourquoi pas étendre ce site à la Picardie ou à toute la France.