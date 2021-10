Nouvelle éco: les noix en cours de récolte sont nombreuses et de bonne qualité, selon Arnaud Rivière

- Bonjour Arnaud Rivière, comme se passe la récolte ? "Elle a démarré officiellement jeudi dernier. Avec les intempéries, ça décale un peu la récolte. Les nucciculteurs ont commencé en fin de semaine et reprennent ce mardi, mercredi et jeudi"

- Quelle sera la qualité cette année ? "On n'a pas du tout été affecté par les intempéries, notamment le gel d'avril et mai. On a plutôt une bonne qualité. Beaucoup d'eau cette été, ce qui a favorisé un joli calibre, une bonne formation, une bonne qualité sur l'arbre. Les producteurs ont le sourire"

- Fut-ce difficile de recruter la main d'oeuvre ? "La noix c'est un produit très mécanisé qui se travaille en famille. Et dans des stations coopératives, on a trouvé du monde, comme à l'accoutumée, des personnes qui reviennent d'une année sur l'autre"

- Quels sont les marché les plus importants à l'étranger ? "A part la France qui est le marché le plus important, ce sont les 3 pays voisins : Allemagne, Italie et Espagne"

- Et la concurrence du Canada ? "Les québécois utilisent les mots "Noix de Grenoble" comme nom de la noix en coque, en réalité. Mais comme nous n'exportons pas dans ces là-bas et eux non plus, en Europe, on regarde ça plutôt de loin. Mais ce sont des choses à surveiller"