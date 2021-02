La Nouvelle Éco : les politiques ardennais ravis par l'installation de l'usine des cycles Mercier à Revin

Les cycles Mercier s'apprêtent à installer une usine dans les Ardennes à Revin, courant 2021. Cette usine sera située sur l'ancien site Porcher fermé en 2011. Les élus se réjouissent de la venue de l'entreprise qui fabrique des vélos mécaniques et électriques sur le territoire. "C'est un message que l'on fait passer en disant que les Ardennes et la Vallée-de-la-Meuse ne sont pas morts", se félicite Bernard Dekens, le président de la communauté de communes d'Ardennes Rives de Meuse. Selon lui, ce projet a pu se concrétiser grâce au travail conjoint des élus.

270 emplois créés

"Je suis très heureux, dans un premier temps ce sera 140 emplois créés et normalement à terme, c'est 270 emplois avec des possibilités de sous-traitance sur la région", se satisfait Daniel Durbecq, le maire de Revin. Une création de postes plus que bienvenue, d'autant que la ville connaît une crise économique depuis plusieurs années. "Il faut savoir qu'à Revin on a 27 % de taux de chômage ! On a perdu sur les 30 dernières années près de 4 000 emplois, dont 500 en 2014/2015", complète Daniel Durbecq.

C'est une entreprise française qui était délocalisée et qui revient se localiser en France, dans la Vallée-de-la-Meuse à Revin - Bernard Dekens, président de la communauté de communes d'Ardennes Rives de Meuse

L'installation peut créer un effet boule de neige selon les élus locaux. "C'est la capacité de faire revenir de belles entreprises chez nous", sourit le président de la communauté de communes. Ce dernier y voit un symbole au niveau national : "C'est une entreprise française qui était délocalisée et qui revient se localiser en France, dans les Ardennes et dans la Vallée de la Meuse à Revin, donc c'est vraiment tout un symbole."

D'autres projets seraient également en cours de réflexion. "On a quand même encore aujourd'hui tous les bâtiments d'Electrolux qui sont libres à 95 %, donc on est aussi sur des dossiers avec eux et on avance tout doucement", s'enthousiasme le maire.

