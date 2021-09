Nouvelle Éco : les purificateurs de l'entreprise corrézienne UV Germi dans l'air du temps

Avec le capteur de CO2, c'est l'un des objets devenu presque incontournable en cette rentrée 2021 : le purificateur d'air. En Corrèze, l'entreprise UV Germi, spécialisée dans la purification via les rayons ultraviolets, s'organise pour répondre à la demande croissante.

L'entreprise UV Germi, créée en 2009 à Saint-Viance en Corrèze, utilise la technologie des rayons ultraviolets pour dépolluer l’air, l’eau et les surfaces. Depuis le début de la crise sanitaire, ses appareils permettant de purifier l'air ne laissent pas indifférent. A quelques heures de la rentrée scolaire, son directeur général confirme une hausse des demandes notamment de la part des collectivités.

Willy Fortunato se veut confiant, "nous sommes en capacité de produire ces premiers appareils", et insiste sur une installation graduelle dans les mois à venir : "Je viens de raccrocher avec le représentant de la Région et la stratégie actuellement est de laisser au maximum les fenêtres ouvertes. Donc, l'idée est d'être en capacité de déployer le matériel avant l'hiver." L'appareil en question est un cylindre mesurant 1.20 mètre de haut, avec un cœur basé sur un procédé photo catalytique et des filtres qui piègent les particules fines avant de recracher l'air. Une technologie qui a déjà fait ses preuves contre le virus H1N1.

Des stocks et des embauches

Pour faire face aux commandes, l'entreprise, qui fabrique en local, a anticipé depuis plusieurs et a donc un stock de matières premières suffisantes "pour faire face à l'intérêt qui se manifeste aujourd'hui".

Par ailleurs, UV Germi, qui compte aujourd'hui 49 salariés, a structuré l'entreprise pour mettre en place des postes de travail avec du personnel dédié aux chaînes de fabrication du matériel de traitement d'air et de surface. Elle a également embauché l'équivalent de deux à trois équivalents temps plein et "nous avons confiance sur les commandes à venir pour continuer à augmenter notre cadence de travail et nos emplois". Une suite logique pour cette entrepris, qui connaissait déjà une croissance organique à deux chiffres avant la crise du Covid.