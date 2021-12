Nouvelle éco : les restaurateurs de la Somme retiennent leur souffle avant les fêtes de fin d'année

Ils retiennent leur souffle avant le réveillon de Noël et celui de la Saint-Sylvestre. Les restaurateurs se préparent pour ce mois de décembre, essentiel dans la profession, mais dans l'incertitude de nouvelles restrictions sanitaires. Jusqu'à présent le gouvernement n'a pas fait d'annonces pour la mise en place de jauges, d'une limitation du nombre de personnes par table, même si Jean Castex appelle à "lever le pied" dans les interactions sociales pour sauver Noël.

Des réservations en suspens pour les réveillons

"On est à la fois un peu alarmiste parce qu'on voit les cas se multiplier. Mais dans le même temps, on reste confiant. On se dit que ça va tenir et qu'on va pouvoir traverser ce mois de décembre", explique Christophe Duprez, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) de la Somme. Il constate cependant que les groupes ont déjà annulé leur réservation dans les restaurants. En revanche, pour les clients qui viennent en famille ou avec des amis ce n'est pas encore le cas.

"On dit au client, "ok, on vous met une option. Et on vous dit le 15 ou le 20 si on maintient notre événement ou pas suivant l'évolution des mesures sanitaires."

Face à l'incertitude, la profession tente de se donner un peu de temps. "On prend des pré-réservations. On dit au client, "ok, on vous met une option. Et on vous dit le 15 ou le 20 si on maintient notre événement ou pas suivant l'évolution des mesures sanitaires.", ajoute Christophe Duprez.

"Il faut que tout le monde joue le jeu"

Il veut rester cependant confiant. "Faut croiser les doigts. Il faut que tout le monde joue le jeu. C'est ce que je prône à tous mes adhérents. Il faut contrôler le pass sanitaire, faire attention au bon port du masque, que tout le monde ait un comportement citoyen pour passer des fêtes ensemble".

En revanche, à l'inverse des restaurants, les discothèques vont rester porte close pour cette fin décembre. Elles doivent fermer jusqu'à début janvier. Quant aux traiteurs, ils font face à des annulations en cascade liées à l'interdiction des rassemblements en entreprise.